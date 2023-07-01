Россотрудничество: студентам из Аргентины интересно изучение международных отношений в РФ

Также аргентинцы заинтересованы в таких направлениях, как менеджмент, информационные технологии и лингвистика, сообщила руководитель представительства Россотрудничества в Аргентине Ольга Муратова

БУЭНОС-АЙРЕС, 1 июля. /ТАСС/. Все больше аргентинских граждан, подающих заявки на обучение в российских вузах, хотят изучать международные отношения. Об этом сообщила в пятницу руководитель представительства Россотрудничества в Аргентине Ольга Муратова.

"Можем констатировать увеличение интереса граждан Аргентины к обучению по программе "Международные отношения". Мы считаем это очень важным, так как, несмотря на настоящую информационную войну, развязанную западными странами, которую поддерживают и проводят местные СМИ, как мы видим, все больше выпускников аргентинских вузов хотят слышать позицию России и укреплять роль нашей страны на международной арене", - сказала она журналистам.

Интересом у аргентинцев также пользуются менеджмент, экономика, информационные технологии, творческие специальности и лингвистика. "Уже два года подряд аргентинцы подают заявки на обучение в России на медицинские специальности. Как нам кажется, это можно считать признанием достижений российской науки в сфере медицины", - добавила Муратова, подводя итоги прошедшей в Аргентине недели российского образования.

В ее рамках прошли встречи с руководством нескольких аргентинских вузов, а также подписаны три соглашения. Национальный университет Артуро Хауретче заключил договоренности о сотрудничестве с Уральским федеральным университетом и Уфимским университетом науки и технологий, а Национальный университет Тукумана - с Российским экономическим университетом имени Плеханова. "Еще три соглашения находятся на подписи у ректоров аргентинских вузов. Интерес к сотрудничеству с Аргентиной проявляют такие российские вузы, как Высшая школа экономики, Университет ИТМО, Московский государственный лингвистический университет, Санкт-Петербургский государственный электротехнический университет, Ухтинский государственный технический университет и другие", - отметила Муратова.