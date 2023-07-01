Telegraph: в Британии хакеры взломали подразделение Национальной системы здравоохранения

Группировка BlackCat, взявшая на себя ответственность за произошедшее, похитила данные объемом 7 Тбайт, сообщает газета

ЛОНДОН, 1 июля. /ТАСС/. Спецслужбы Великобритании расследуют хакерский взлом базы данных одного из подразделений Национальной системы здравоохранения (National Healthcare System, NHS) королевства. Об этом сообщила в пятницу на своем сайте газета The Daily Telegraph.

Нападению подверглись компьютеры Barts Health - столичного треста NHS, объединяющего шесть больниц и 10 медицинских центров в лондонском Сити и Ист-Энде. Как отмечает издание, в базах данных треста, который является одним из крупнейших в стране, может храниться информация о 2,5 млн пациентов.

Хакерская группировка BlackCat, также известная как ALPHV, взяла на себя ответственность за атаку, сообщив в пятницу, что получила доступ к личным данным медицинских работников и клиентов треста, включая сведения о банковских картах. В сообщении злоумышленников говорится, что в их распоряжении находятся "конфиденциальные документы подданных" Великобритании, которые будут обнародованы, если представители треста не выйдут на связь с хакерами в течение трех дней. Общий объем похищенной информации составляет 7 Тбайт, что хакеры называют крупнейшей утечкой в истории NHS.

"Мы слышали утверждения об атаке с применением вируса-вымогателя и в срочном порядке изучаем ситуацию", - говорится в заявлении, распространенном Barts Health.

По данным The Daily Telegraph, к расследованию инцидента подключился Национальный центр кибербезопасности королевства, входящий в структуру британской службы радиоэлектронной разведки.

Ранее на этой неделе стало известно о кибератаке на Манчестерский университет, в ходе которой могли быть скомпрометированы данные 1 млн пациентов NHS.

О группировке BlackCat

По данным "Лаборатории Касперского", хакерская группа BlackCat, использующая одноименный вирус-шифровальщик, с конца 2021 года осуществляет масштабные кибератаки. На специализированных форумах хакеры предлагают услуги по заражению компьютеров тех или иных организаций другим злоумышленникам за процент с выкупа. Вирус BlackCat способен поражать системы, использующие ОС Windows и Linux.

Как пишет The Daily Telegraph, с ноября 2021 года по сентябрь 2022 года вирусом BlackCat были заражены компьютеры 200 компаний и организаций. Некоторые эксперты по компьютерной безопасности утверждают, что члены группировки могут быть родом из России или говорить на русском языке.