Около 20% опрошенных заемщиков опасаются не получить микрозайм из-за новых ограничений ЦБ

При этом 67% респондентов положительно отнеслись к нововведению Банка России

МОСКВА, 1 июля. /ТАСС/. Предельный размер ежедневной ставки по микрозаймам с 1 июля снижен до 0,8% с 1%, в связи с этим 18% опрошенных россиян опасаются не получить кредит из-за ужесточения скоринговых процедур микрофинансовых организаций (МФО), 67% респондентов оценивают снижение размера ставки положительно. Таковы результаты опроса финансового маркетплейса "Выберу.ру" (материал есть в распоряжении ТАСС).

Так, 33% заемщиков не видят преимуществ в нововведении, из них 18% сообщили, что опасаются не получить кредит из-за ужесточения скоринга, 15% заявили, что не боятся отказа - при получении займа в МФО им намного важнее скорость принятия решения, чем уменьшение ставки. 67% отнеслись к инициативе положительно - для них ключевым фактором в выборе микрозайма является ставка.

"Совокупность регуляторных, экономических и социальных факторов прошлого и позапрошлого года не могла не сказаться на бизнесе микрофинансовых компаний. Понятно, что логичным следствием регуляторных изменений будет изменение риск-политики компаний - закручивание скоринга и переориентация на продукты для клиентов с хорошей платежной дисциплиной и приемлемой долговой нагрузкой. При этом вне периметра интереса некоторых компаний останутся клиенты с плохой кредитной историей и высокой долговой нагрузкой", - высказал мнение исполнительный директор "Выберу.ру" Ярослав Баджурак.

В опросе участвовали 3 тыс. клиентов микрофинансовых организаций.