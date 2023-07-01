1 июля, 03:02

В Москве ожидаются облачная погода и до плюс 26 градусов

Атмосферное давление составит 735 мм ртутного столба

МОСКВА, 1 июля. /ТАСС/. Переменная облачность, местами небольшой кратковременный дождь и до 26 градусов тепла ожидаются в Москве в субботу. Об этом сообщается на сайте Гидрометцентра России.

Днем в столице прогнозируют от 24 до 26 градусов тепла. В ночь на воскресенье температура воздуха может опуститься до плюс 14 градусов, ожидается небольшой кратковременный дождь.

В Подмосковье в субботу температура будет колебаться в пределах от плюс 21 до плюс 26 градусов. В ночь на воскресенье столбики термометров могут опуститься до плюс 11 градусов.

Ветер северо-западный, западный, 6-11 м/с. Атмосферное давление составит 735 мм ртутного столба. 

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