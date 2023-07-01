В ДНР отремонтировали более половины дорог от плана 2023 года

По словам министра транспорта республики Владимира Тужилина, в 2023 году также запланирован ремонт шести искусственных сооружений

ДОНЕЦК, 1 июля. /ТАСС/. Ремонт дорог в Донецкой Народной Республике (ДНР), который был запланирован на 2023 год - около 370 км, завершен на порядка 60%. Об этом ТАСС сообщил министр транспорта ДНР Владимир Тужилин.

"На данный момент работы выполнены на порядка 60%", - сказал Тужилин, отметив, что из почти 370 км запланированных к ремонту дорог, 70 км в Мариуполе.

По его словам, в этом году также запланирован ремонт шести искусственных сооружений. "Три моста и два путепровода в городе Мариуполе (по ул. Карпинского, Мамина-Сибиряка, Новосибирской, Макара Мазая, Шевченко); мост через реку Средний Еланчик на автодороге Амвросиевка - Тельманово - Мариуполь", - уточнил собеседник агентства.