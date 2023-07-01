1 июля, 06:28

Очередь из машин на Крымский мост со стороны Кубани составляет 5 км

По словам министра транспорта Крыма Николая Лукашенко, для увеличения пропускной способности досмотрового пункта увеличен штат сотрудников на линиях досмотра и усилен контроль за их работой

СИМФЕРОПОЛЬ, 1 июля. /ТАСС/. Очередь из автомобилей на Крымский мост образовалась со стороны Краснодарского края, ее длина составляет 5 км, сообщил в субботу министр транспорта Крыма Николай Лукашенко.

"В ходе проведения Минтрансом Республики Крым мониторинга досмотровых мероприятий на Крымском мосту установлено образование очереди со стороны Краснодарского края на Крымский мост до 5 км, время ожидания досмотра составило более двух часов", - написал Лукашенко.

По его словам, для увеличения пропускной способности досмотрового пункта увеличен штат сотрудников на линиях досмотра и усилен контроль за их работой. "Приносим извинения гражданам за доставленные неудобства", - добавил министр. 

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