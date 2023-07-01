В Волгограде в 2023 году впервые в РФ начнут обучать студентов работе с 5D-принтерами

Обучениe будeт проходить на базе новой кафедры "Аддитивные многоосевые технологии"

ВОЛГОГРАД, 1 июля. /ТАСС/. Новая кафедра "Аддитивные многоосевые технологии" откроется 1 сентября 2023 года в Волгоградском государственном техническом университете. Впервые в России студентов здесь будут обучать работе с 5D-принтерами, сообщил ТАСС заведующий кафедрой автоматизации производственных процессов, кандидат технических наук доцент Алексей Макаров.

"Кафедра "Аддитивные многоосевые технологии" создается совместно с компанией "Стереотек" (производителем 5D-принтеров - прим. ТАСС) и начнет работу с нового учебного года. Сейчас идет подготовка помещения, оснащение оборудованием. Профиль по аддитивному производству открыли в рамках направления подготовки бакалавров "Управление в технических системах". Впервые в России студентов у нас будут обучать работе в том числе с 5D-принтерами", - сказал он.

Собеседник агентства отметил, что ежегодный набор по этому направлению составит 20-25 человек. Обучение будет предусматривать практику и стажировки на ведущих предприятиях региона, которые занимаются аддитивными технологиями с возможностью дальнейшего трудоустройства. При этом сотрудничать вуз будет не только со "Стереотеком", но и с другими волгоградскими компаниями

"Сейчас очень большая потребность специалистов области 3D-проектирования и аддитивных технологий, потому что они активно развиваются и используются для производства полнофункциональных промышленных изделий", - отметил Макаров.

Он уточнил, что в планах вуза проводить на базе новой кафедры специализированные модули, включающие курсы подготовки по аддитивным технологиям, которые будут встраиваться в учебный процесс в других университетах как часть основного образования или отдельные программы дополнительного образования.

В июне волгоградская компания по производству 5D-принтеров "Стереотек" победила в конкурсе новых отечественных брендов АСИ и Росконгресса и представила свои разработки президенту России Владимиру Путину на площадке форума "Сильные идеи для нового времени".

О 5D-принтерах

Как ранее сообщал ТАСС, инновационные 5D-принтеры были зарегистрированы в конце 2020 года, а в начале 2021 года компания "Стереотек" получила международный сертификат о соответствии стандартами Евросоюза. В октябре 2022 года в Волгограде было запущено первое в мире производство 5D-принтеров. Сами принтеры предназначены для выпуска деталей промышленного оборудования и аналогов импортных комплектующих для работы промышленных предприятий. Основное визуальное отличие 5D- от 3D-принтеров - наличие двух дополнительных степеней свободы машины - двух осей, что позволяет наклонять и вращать деталь в процессе ее производства, реализуя новую технологию за счет иного формирования слоев изделия. Это дает возможность производить более прочные деталей из сложных конструкционных полимеров. Технология обеспечивает оперативное производство готовых изделий с низкой себестоимостью.