Emirates сообщила об отправке пассажиров рейса Петербург - Дубай тем же бортом

По данным онлайн-табло аэропорта Пулково, самолет вылетел в субботу в 04:49 мск

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 1 июля. /ТАСС/. Самолет для выполнения рейса Петербург - Дубай, задержанного в пятницу из-за задымления, не был заменен, пассажиры вылетели тем же бортом. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе внешнего пресс-офиса Emirates.

"Самолет Emirates, следовавший рейсом EK-176 из Санкт-Петербурга в Дубай 30 июня 2023 года, вернулся к месту стоянки по причине сообщений о задымлении, обнаруженном при буксировании на взлетную полосу. В качестве меры предосторожности все пассажиры и члены экипажа были высажены, а к самолету прибыли представители местных властей и пожарной службы. После завершения проверки пассажиры вновь прошли на посадку, и самолет вылетел с задержкой", - объяснили в авиакомпании.

По данным онлайн-табло аэропорта Пулково, самолет вылетел в субботу в 04:49 мск. В пресс-службе управляющей компании "Воздушные ворота Северной столицы" подтвердили ТАСС, что борт в Дубай вылетел в 05:04, был задействован тот же борт. Отмечается также, что аэропорт Пулково работает в штатном режиме.

Накануне вечером в пресс-службе Западного межрегионального следственного управления на транспорте СК России сообщали, что на место происшествия в Пулково выехали следователи, организована доследственная проверка. В ведомстве добавили, что никто из пассажиров и членов экипажа не пострадал, причина произошедшего устанавливается. Также проверку организовала Северо-Западная транспортная прокуратура.

Как сообщали ранее ТАСС в пресс-службе управляющей компании "Воздушные ворота Северной столицы", по технической причине рейс ЕК-176 Санкт-Петербург - Дубай был отбуксирован обратно на место стоянки. Согласно инструкции, на место был вызван спасательно-аварийный расчет.