По словам официального представителя авиакомпании "Россия" Сергея Старикова, "спрос на билеты колоссальный"

МОСКВА, 1 июля. /ТАСС/. Россия и Куба возобновили регулярное авиасообщение. Первый регулярный рейс с момента приостановки полетов в 2022 году вылетел в субботу в Варадеро из Шереметьево, сообщает корреспондент ТАСС.

Рейс выполняется авиакомпанией "Россия" (входит в группу "Аэрофлот") на самолетах Boeing-777 на 457 пассажиров. Как отметил официальный представитель авиакомпании "Россия" Сергей Стариков, "спрос на билеты колоссальный", их стоимость на рейсы на Кубу начинается от чуть более 30 тыс. рублей за тариф без багажа. Время полета между Москвой и Варадеро составляет около 13 часов. Загрузка рейса - почти 100%.

Рейсы будут выполнять по два раза в неделю, по четвергам и субботами. С сентября полетная программа будет расширена до трех рейсов в неделю. Билеты на них можно приобрести как самостоятельно, так и в составе туристического продукта туроператора "Библио-глобус".

Чартерные полеты на Кубу также выполняет Nordwind, компания летает в Варадеро и Кайя-Коко.

О полетах между Россией и Кубой

Воздушное направление Россия - Куба является одним из старейших в истории "Аэрофлота". Первый регулярный рейс на Кубу был выполнен 10 июля 1962 года на лайнере Ту-114. После этого воздушное сообщение между странами прерывалось во время пандемии COVID-19 и после введения ограничений со стороны недружественных стран.

В мае вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко сообщил, что Россия возобновит с 1 июля регулярное авиасообщение с Кубой. По его словам, соответствующая директива дана компании "Аэрофлот". По его оценке, российский турпоток на Кубу в связи с запуском регулярных рейсов и чартеров может превысить допандемийный уровень и составить более 150 тыс. туристов.

В феврале Росавиация сообщила, что российские авиакомпании смогут выполнять рейсы в Венесуэлу с посадкой на Кубе. Как поясняли в Росавиации, на практике это будет обозначать, что российские авиакомпании смогут осуществлять полеты по маршруту Москва - Варадеро (Куба) - Порламар (Венесуэла), а венесуэльские - по маршруту Каракас - Гавана (Куба) - Москва.