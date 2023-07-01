Школьники из Москвы завоевали 11 медалей на Европейской олимпиаде по географии

Соревнование проходило с 24 по 30 июня, заявил мэр Москвы Сергей Собянин

МОСКВА, 1 июля. /ТАСС/. Московские школьники, в том числе команда юниоров, завоевали 11 медалей на Европейской географической олимпиаде. Об этом сообщил в субботу в Telegram-канале мэр столицы Сергей Собянин.

"Московские школьники завоевали 11 медалей на Европейской географической олимпиаде. <…> Школьники из основной сборной завоевали восемь медалей - две золотых, пять серебряных и одну бронзовую. Еще комплект завоевала команда юниоров - по одной медали каждого достоинства", - написал мэр.

Он уточнил, что соревнование проходило с 24 по 30 июня. Организатором выступила Сербия.

"Ученики преодолели три испытания: письменный и мультимедийный тесты и практический тур. Все задания были на английском языке", - добавил Собянин.

Мэр поздравил учеников и их наставников. "Ребята, вы молодцы! Поздравляю вас и ваших наставников с большими достижениями", - заключил он.