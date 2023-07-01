СМИ: внучку Байдена заметили на одном из курортов Турции

Наоми Байден сопровождала многочисленная охрана

АНКАРА, 1 июля. /ТАСС/. Внучка президента США Джо Байдена 29-летняя Наоми Байден провела день на одном из пляжей Турции. Об этом в субботу сообщила газета Hurriyet.

Дочь Хантера Байдена отдыхала в районе курорта Чешме за западном побережье Турции недалеко от Измира. Сообщается, что она прибыла на курорт вместе с подругами. Девушки арендовали отдельную беседку в районе одного из песчаных пляжей Чешме.

Наоми Байден сопровождала многочисленная охрана. Сотрудники службы безопасности заранее провели инспекцию беседки, где отдыхали девушки, а также сопровождали внучку американского лидера на пляже, когда она ходила купаться в море.

Наоми не стала пока размещать в соцсетях фотографии своего отдыха в Турции, хотя и много фотографировалась в Чешме. Однако в ее аккаунтах есть фотографии с отдыха в Италии, где она находилась ранее на этой неделе.