1 июля, 07:43

В Литве ввели плату в 1 евроцент за пакеты для развесных товаров

Как отметил депутат парламента республики Каспарас Адомайтис, "Литва является мировым рекордсменом по использования простейших пластиковых мешочков"

ВИЛЬНЮС, 1 июля. /ТАСС/. Пакеты, куда покупатели кладут развесные продукты, стали платными в торговых центрах Литвы, где в субботу вступила в силу соответствующая поправка к закону о розничной торговле.

"Литва является мировым рекордсменом по использования простейших пластиковых мешочков. На одного жителя в год их приходится 249. Необходимо менять привычки покупателей в отношении использования пластика, что прежде всего важно для экологии", - отметил инициатор этого начинания депутат парламента Каспарас Адомайтис.

По его оценке, введение платы за эту упаковку в размере 1 евроцента за штуку уменьшит ее использование в два раза.

Бесплатно пакеты будут выдаваться продавцом лишь при покупке мяса и мясных продуктов, рыбы и продуктов из нее. 

Теги:
Литва
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