Задержанный в Пулково из-за задымления самолет приземлился в аэропорту Дубая

Время задержки прибытия составило более пяти часов

ДУБАЙ, 1 июля. /ТАСС/. Самолет авиакомпании Emirates, вылет которого из Пулково был задержан 30 июня в связи с задымлением, благополучно приземлился в международном аэропорту Дубая.

Как следует из информации на онлайн-табло аэропорта, борт прибыл в 11:34 по местному времени (10:34 мск). Пассажиров, следовавших рейсом ЕК-176 из Санкт-Петербурга, доставят в терминал Т3. Время задержки прибытия составило более пяти часов.

Вылет самолета был отложен из-за задымления в двигателе. Как сообщали ранее ТАСС в пресс-службе управляющей компании "Воздушные ворота Северной столицы", по технической причине рейс ЕК-176 Санкт-Петербург - Дубай был отбуксирован обратно на место стоянки. Согласно инструкции, на место был вызван спасательно-аварийный расчет.

В пресс-службе Западного межрегионального следственного управления на транспорте СК РФ сообщили, что на место происшествия в Пулково выехали следователи, организована доследственная проверка. В ведомстве добавили, что никто из пассажиров и членов экипажа не пострадал, причина произошедшего устанавливается. Также проверку организовала Северо-Западная транспортная прокуратура.