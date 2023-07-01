1 июля, 08:05

В Петербурге средняя температура в июне стала самой низкой за четыре года

Она составила плюс 17,2 градуса

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 1 июля. /ТАСС/. Средняя температура воздуха в июне в Санкт-Петербурге стала самой низкий за прошедшие четыре года и составила плюс 17,2 градуса. Об этом сообщил в субботу начальник Гидрометцентра города Александр Колесов в своем Telegram-канале.

"Средняя температура [в июне] составила плюс 17,2 градуса, это самое низкое значение за последние четыре года, хотя месяц и не назовешь прохладным (аномалия температуры плюс 1,2 градуса от нормы), даже после очень холодного начала июня этого года", - отметил Колесов.

Синоптик рассказал, что максимальная температура плюс 29,3 градуса была отмечена в центре Петербурга 22 июня, но на других метеостанциях города воздух прогревался и до плюс 31 градуса. Самый холодный день был 2 июня, когда днем столбики термометров показали всего плюс 11,1 градуса.

"Осадков снова очень мало, <...> и начались они только с 22 июня. А вот солнце очень порадовало в этом месяце - 342 часа это довольно много, значение в числе самых солнечных лет, примерно пятое в имеющемся ряду наблюдений", - написал метеоролог.

Колесов сообщил, что в 1970 году было рекордное количество солнечных часов - 372, а в самом жарком июне, в 2021 году, - 351 час. 

Теги:
РоссияСанкт-Петербург
© Информационное агентство ТАСС
Свидетельство о регистрации СМИ №03247 выдано 02 апреля 1999 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати.
Отдельные публикации могут содержать информацию,
не предназначенную для пользователей до 16 лет.
Об агентстве
Пресс-центр
Карьера
Рекламные продукты
Правила цитирования
Контактная информация