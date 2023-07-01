Оператор сотовой связи ЛНР за год запустил почти 400 базовых станций

Число абонентов МКС выросло до 1,4 млн человек

ЛУГАНСК, 1 июля. /ТАСС/. Оператор "Мобильные коммуникационные системы" (МКС), действующий в ЛНР, за год запустил почти 400 базовых станций в регионе, число абонентов выросло до 1,4 млн человек. Об этом сообщила пресс-служба компании.

Из информации, опубликованной в Telegram-канале МКС, следует, что оператор за год запустил 370 базовых станций, полностью перешел на российскую систему нумерации, снизил стоимость звонков на номера других российских операторов с 5 до 3 рублей за минуту разговора и ведет строительство трех центров обслуживания абонентов. "Сегодня (1 июля) МКС исполняется 1 год! <…> За этот год мы вложили множество усилий в модернизацию сети и повышение качества услуг", - говорится в сообщении оператора.

20 июня МКС сообщил, что завершил перевод номеров на российский телефонный код +7.

18 июня 2015 года Министерство связи и массовых коммуникаций ЛНР сообщило о запуске сотового оператора мобильной связи "Лугаком". С 1 июля 2022 года права и обязанности государственного унитарного предприятия ЛНР "Луганские коммуникации" и общества с ограниченной ответственностью "ЛТК", обеспечивающих работу "Лугакома", перешли в общество с ограниченной ответственностью "Мобильные коммуникационные системы". В этот же день в ЛНР сообщили о появлении нового бренда - оператора МКС.