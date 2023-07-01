В центре Москвы 8 июля перекроют движение по некоторым улицам

Ограничения связаны с проведением парада ретротранспорта

МОСКВА, 1 июля. /ТАСС/. Heсколько улиц в центре Москвы частично перекроют для проезда во время проведения парада ретротранспорта 8 июля. Об этом сообщается в субботу в Telegram-канале столичного департамента транспорта.

"8 июля в период с 08:00 до 18:00 будут недоступны для проезда (в зависимости от временного промежутка) ряд участков Садовнического, Устьинского и Белгородского проездов, Чистопрудного бульвара, Большого Устьинского моста, Яузского и Покровского бульваров", - значится в публикации.

Как объяснили в департаменте транспорта, ограничения связаны с проведением парада ретротранспорта. "Рекомендуем заранее планировать маршрут с учетом вводимых ограничений", - говорится в сообщении.