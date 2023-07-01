В горах Дагестана возобновили движение по заблокированной из-за схода селевых масс дороге

Пробки на участке отсутствуют

МАХАЧКАЛА, 1 июля. /ТАСС/. Автомобильное сообщение на участке дороги Чирката - Сагри, заблокированное из-за схода селевых масс в Гумбетовском районе Дагестана, восстановлено. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе районной администрации.

"На участке дороги республиканского значения Араканская площадка - Унцукуль - Сагринский мост 48-55 км (Чирката - Сагри) движение автотранспорта восстановлено", - сказал собеседник агентства.

По его словам, автомобильные пробки на участке отсутствуют, движение осуществляется в штатном режиме.

"Призываем путников быть осторожными во время поездок при неблагоприятных погодных условиях, ливнях и других природных катаклизмах", - добавили в пресс-службе.