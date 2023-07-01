В регионах Восточной Сибири ожидаются грозы и шквалистый ветер

Речь идет об Иркутской области, Красноярском крае, Туве и Хакасии

ТАСС, 1 июля. Неблагоприятные метеоусловия отмечаются в выходные в Иркутской области, Красноярском крае, Туве и республике Хакасия. В регионах ожидаются ливни, грозы и шквалистый ветер, предупреждают региональные управления по гидрометеорологии и окружающей среде (УГМС).

"Во второй половине дня 1 июля и в течение суток 2 июля в центральных и южных районах Красноярского края, в Республиках Хакасия и Тыва ожидаются местами сильные и очень сильные дожди, ливни, грозы, град, местами крупный град, шквалистые усиления ветра, порывы 15-20 м/с, местами до 25 м/с и более. В Республике Тыва сохранится чрезвычайная пожарная опасность пятого класса", - сообщается на сайте Среднесибирского УГМС.

Неблагоприятные и опасные явления погоды - сильные дожди, грозы и высокая пожароопасность лесов ожидаются в воскресенье в Усть-Илимском районе Иркутской области, предупреждает Иркутское УГМС.

"Слюдянский пожарно-спасательный гарнизон переведен в режим повышенной готовности из-за предупреждения об опасных и неблагоприятных метеорологических явлениях погоды", - говорится в сообщении ГУ МЧС России по Иркутской области.

Региональные главки МЧС рекомендуют жителям не выходить без необходимости из дома в непогоду, а также не пережидать грозы под деревьями и не разводить огонь при сильном ветре.