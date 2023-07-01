В ДНР создали региональное отделение Ассамблеи народов России

Врио главы республики Денис Пушилин считает, что организация будет способствовать укреплению культурных, гуманитарных и экономических связей между народами РФ

ДОНЕЦК, 1 июля. /ТАСС/. Региональное отделение Ассамблеи народов России создано в Донецкой Народной республике (ДНР), его возглавит член Общественной палаты ДНР, руководитель группы по инвестиционным вопросам Виктория Романюк. Об этом написал в своем Telegram-канале врио главы республики Денис Пушилин.

"По поручению президента Владимира Путина в Донецкой Народной Республике создано региональное отделение Общероссийской общественно-государственной организации "Ассамблея народов России". Председателем отделения избрана Виктория Романюк", - написал Пушилин.

Он выразил убеждение, что организация в ДНР будет способствовать укреплению культурных, гуманитарных и экономических связей между народами России.