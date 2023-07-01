NY Post: жители Нью-Йорка сравнили скопление тли в городе с библейской чумой

Они связывают прибытие насекомых с лесными пожарами в Канаде

НЬЮ-ЙОРК, 1 июля. /ТАСС/. Жители Нью-Йорка сравнили наблюдающиеся в городе скопления тли с библейской чумой, при этом специалисты называют рост числа насекомых естественным явлением. Об этом в пятницу сообщило американская газета New York Post.

Как отмечается в публикации, горожане сообщают об "облаках зеленых насекомых" и связывают их прибытие с лесными пожарами в Канаде. Специалисты называют скопление тли природным явлением, вызванным мягкой зимой и дождливой весной. Эти климатические особенности спровоцировали распространение любящих влагу растений, что привело к росту числа насекомых.

"Мы только что вошли в устойчиво теплые летние температуры, и я предполагаю, что это вызвало массовую миграцию крылатой тли. <...> Это прекратится так же быстро, как и началось", - отмечает Джоди Ганглофф-Кауфманн из Корнелльского университета.