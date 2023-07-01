Путин поздравил коллектив исторического музея Южного Урала с его 100-летием

Как отметил президент, музей стал центром культуры в регионе

МОСКВА, 1 июля. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин поздравил коллектив Государственного исторического музея Южного Урала с его 100-летием, отметив самоотверженный труд, творческую энергию сотрудников, благодаря которым он стал признанным центром просвещения и культуры в регионе. Поздравительная телеграмма опубликована в субботу на сайте Кремля.

"Поздравляю вас со знаменательной датой - 100-летием Государственного исторического музея Южного Урала. <...> Во многом благодаря их [основателей] самоотверженному труду, творческой энергии он стал признанным центром просвещения и культуры на Южном Урале. Его уникальные коллекции отражают богатейшую историю региона с древнейших времен до наших дней, позволяют прикоснуться к бесценному духовному наследию народов вашего родного края", - говорится в телеграмме.

Президент отметил, что коллектив музея достойно продолжает традиции искренней любви к своему делу, заложенные предшественниками. "Реализуете содержательные образовательные, информационные, выставочные проекты, которые вызывают неизменный интерес у посетителей", - добавил Путин.

Глава государства пожелал всему коллективу музея успехов и всего самого наилучшего.