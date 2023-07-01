Заммэра Москвы: водохранилища достаточно заполнены для бесперебойного водоснабжения

Петр Бирюков уточнил, что подготовка питьевой воды осуществляется на четырех станциях водоподготовки: Рублевской, Северной, Западной и Восточной

МОСКВА, 1 июля. /ТАСС/. Водохранилища столичной системы, несмотря на установившуюся с середины июня жаркую погоду, заполнены в достаточном объеме для обеспечения бесперебойного водоснабжения города. Об этом сообщил ТАСС в субботу заместитель мэра Москвы Петр Бирюков.

"В настоящее время водохранилища Москворецко-Вазузской и Волжской водных систем наполнены до необходимых отметок - на 84% и 76% соответственно. Созданных резервов достаточно для стабильного водоснабжения города независимо от погодных условий", - сказал он.

Заместитель мэра уточнил, что подготовка питьевой воды для столицы осуществляется на четырех станциях водоподготовки: Рублевской, Северной, Западной и Восточной. Москворецко-Вазузская и Волжская водные системы включают 15 водохранилищ на территории Московской, Смоленской и Тверской областей.

"Ежедневно столица потребляет 2,8 млн куб. м воды, в городе проложено более 13 тыс. км водопроводных сетей, эта сложная система нуждается в постоянном контроле. Сегодня состояние воды анализируется по 184 физико-химическим, микробиологическим и гидробиологическим показателям на всех этапах ее пути к потребителю", - добавил Бирюков.

По его словам, специалисты круглосуточно следят за качеством воды и при необходимости оперативно вносят корректировки в технологию водоподготовки.