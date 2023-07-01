1 июля, 09:45
Военная операция на Украине

Омбудсмен ЛНР сообщила об освобождении из украинского плена более 150 военных в 2023 году

По словам Виктории Сердюковой, речь идет о военнослужащих 2-го армейского корпуса республики

ЛУГАНСК, 1 июля. /ТАСС/. Свыше 150 военнослужащих 2-го армейского корпуса Луганской Народной Республики (ЛНР) вернулись из плена в ходе обменов между РФ и Украиной в этом году. Об этом ТАСС сообщила уполномоченный по правам человека в республике Виктория Сердюкова.

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"В 2023 году в ходе обменов между Российской Федерацией и государством Украина из плена возвращены 153 военнослужащих 2-го армейского корпуса", - сказала она.

Сердюкова подчеркнула, что на данный момент свыше 10 военных республики, освобожденных из украинского плена, находятся на лечении в других субъектах РФ.

11 июня Сердюкова сообщала ТАСС, что четверо военнослужащих ЛНР были освобождены из украинского плена в числе 94 российских военнопленных, возвращенных в результате обмена. 

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