На ВДНХ начала работу станция для занятий сапбордингом

Стоимость проката составит от 450 до 800 рублей

МОСКВА, 1 июля. /ТАСС/. Станция сапбординга "Порт" начала работать на Садовом пруду в парке Останкино. Об этом сообщили в субботу в пресс-службе ВДНХ.

"Здесь можно арендовать сап-доску, весла и гидрокостюм, научиться азам катания на воде, а также принять участие в утренних тренировках и занятиях йогой. <...> Помимо сап-досок на станции "Порт" можно взять в аренду лодку или катамаран. Станция "Порт" работает ежедневно с 11:00 до 21:00", - значится в сообщении.

Уточняется, что стоимость проката зависит от типа и продолжительности услуги - от 450 до 800 рублей. Для студентов, ветеранов и пенсионеров предусмотрены льготы по будням с 11:00 до 15:00.

"Катание на доске с веслом сочетает в себе элементы каякинга и серфинга. Занятия на станции "Порт" подходят взрослым и детям. Это отличный способ провести время со своей семьей или друзьями, отметить день рождения или просто разнообразить свою прогулку по ВДНХ", - отметили в пресс-службе.

Кроме того, сапбординг хорошо развивает все группы мышц, а в особенности плечи, руки и пресс, способствует улучшению координации тела, чувства баланса и выносливости. "В водных прогулках есть и элементы медитации: активность позволяет отбрасывать все негативные эмоции, очищать мысли и принимать взвешенные важные решения. Ну и, конечно, каждое катание гарантирует массу новых позитивных эмоций и много красивых фотографий", - заключили в пресс-службе ВДНХ.