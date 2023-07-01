Губернатор Курской области наградил мужчину, спасшего семь человек во время обстрелов

Нагрудный знак "За верность долгу и мужество" выполнен из серебра с эмалью и позолотой

КУРСК, 1 июля. /ТАСС/. Губернатор Курской области Роман Старовойт вручил нагрудный знак "За верность долгу и мужество" Аблазу Абдукадирову, который в июне спас в приграничном поселке во время обстрелов семь человек. Об этом сообщила в субботу пресс-служба правительства области.

"Губернатор Курской области Роман Старовойт наградил Аблаза Абдукадирова нагрудным знаком "За верность долгу и мужество" за спасение людей из-под обстрела в поселке Глушково", - говорится в сообщении.

Нагрудный знак "За верность долгу и мужество" выполнен из серебра с эмалью и позолотой, утвержден законом Курской области в декабре 2020 года. Им награждают в том числе за смелые и решительные действия, совершенные на территории Курской области при выполнении воинского, гражданского, служебного долга.

18 июня в приграничном поселке Глушково Курской области зафиксировали массированный обстрел, в результате которого пострадали двое местных жителейвек прятались в районе рынка и в кафе. Абдукадиров успел вывезти людей в безопасное место. Спустя несколько минут туда, где они ранее прятались, прилетел снаряд., несколько чело

Власти Курской области продлили высокий (желтый) уровень террористической опасности с 4 февраля на период усиленных мер по защите и охране территории региона. С 19 октября 2022 года в области действует средний уровень реагирования: там усилили пропускной режим на приграничных территориях, на въезде в Курчатов и выезде из города, где располагается Курская атомная электростанция, контроль на основных магистралях области. Также усилена охрана объектов инфраструктуры и образования, работа по досмотру на железнодорожном и автомобильном вокзалах, запрещено использование беспилотников.