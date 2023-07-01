В Петербурге в преддверии саммита Россия - Африка открылась выставка детских рисунков

На выставке представлено более 80 работ

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 1 июля. /ТАСС/. Музейно-выставочный центр "Россия - моя история" в Петербурге открыл в субботу выставку работ Международного конкурса детского рисунка "Россия - Африка", которая станет частью культурной программы саммита и экономического форума Россия - Африка, запланированного на 26-29 июля. Об этом сообщили журналистам в пресс-службе исторического парка "Россия - моя история", отметив, что на выставке представлено более 80 работ детей из разных регионов РФ и стран Африки.

"Экспозиция содержит более 80 детских рисунков. На выставке будут представлены самые яркие художественные работы, выполненные на бумаге или картоне в технике живописи и графики. В процессе творчества участники из России и стран Африки знакомились с богатым миром культуры друг друга и создавали рисунки с образами и сюжетами, возникающими при этом знакомстве", - говорится в сообщении.

По словам пресс-службы, конкурс с февраля по апрель 2023 года провел Музей-заповедник "Остров-град Свияжск". Работы на выставку пришлось отбирать из более чем 1 тыс. рисунков, поступивших от детей из Сенегала, Египта, Туниса, Замбии и ЮАР, а также из различных регионов России. Заявку на конкурс можно было подать в четырех номинациях: "Сказки" (для детей от 6 до 10 лет), "Объекты ЮНЕСКО" (от 11 до 14 лет), "Российско-африканские культурные и научные связи: история и современность" (от 15 до 17 лет) и "Сенегал" (от 6 до 17 лет). Выставка расположена в атриуме Исторического парка и продлится до 30 июля.

Второй саммит и экономический форум Россия - Африка запланированы на 26-29 июля в Санкт-Петербурге. Первый раз мероприятие прошло 22-24 октября 2019 года в Сочи под девизом "За мир, безопасность и развитие".