На "Славянском базаре" представят выставку о Смоленской крепости и Витебской ратуше

Фестиваль пройдет с 12 по 17 июля

МОСКВА, 1 июля. /ТАСС/. Государственный музей "Смоленская крепость" представит на международном фестивале искусств "Славянский базар" в Белоруссии планшетную выставку с копиями исторических гравюр, чертежей, картин о Смоленской крепости и Витебской ратуше, сообщил ТАСС в субботу директор учреждения Сергей Пиляк.

"В Витебске в дни "Славянского базара" откроем планшетную выставку, посвященную историческим рифмам Смоленской крепости и Витебской ратуши. Это планшеты, содержащие копии исторических гравюр, рисунков, картин, планов и чертежей. Мы прослеживаем общие параллели в историческом пути символов Смоленска и Витебска", - сказал собеседник агентства.

Выставка вошла в план мероприятий фестиваля и реализуется благодаря соглашению с Витебским областным краеведческим музеем. Ежегодный фестиваль "Славянский базар в Витебске" пройдет в этом году с 12 по 17 июля.

В среду "Смоленская крепость" в ходе Х форума регионов России и Белоруссии также заключила соглашение о сотрудничестве с Национальным историческим музеем республики. Документ предполагает активное сотрудничество учреждений по вопросам изучения и сохранения объектов культурного наследия, популяризации культурного наследия, организацию и проведение научно-исследовательских конференций и выставок. "Национальный исторический музей - ключевая институция Белоруссии, задачей которой является обеспечение достоверности в изучении истории и противодействии ее фальсификации. Мы имеем общие задачи с нашими коллегами и совместно будем их последовательно воплощать" - добавил директор музея "Смоленская крепость".

Смоленский музей, созданный менее трех лет назад, уже проработал несколько российско-белорусских культурных проектов. Один из них - "Смоленская крепость в артефактах библиотек и архивов Союзного государства" объединяет усилия деятелей науки и культуры двух стран в создании единой истории Смоленской крепостной стены - крупнейшей кирпичной крепости мира.

Смоленская крепостная стена

Смоленская крепостная стена - фортификационное сооружение, крупнейшая кирпичная крепость мира, была построена на рубеже XVI-XVII веков. Указ царя Федора Иоанновича о ее строительстве был издан 15 декабря 1595 года, закладка крепости состоялась в 1596 году при участии Бориса Годунова. В течение столетий Смоленская крепостная стена входила в число главных форпостов на западном рубеже России, до нашего времени сохранились 18 из 38 башен и 21 прясло общей протяженностью около 3 км. В 2020 году в Смоленске был создан музей национального значения "Смоленская крепость".