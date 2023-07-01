1 июля, 10:06,
обновлено 1 июля, 10:53

На Украине потребовали от монахов УПЦ освободить корпуса Киево-Печерской лавры до 4 июля

Rasto SK/ Shutterstock/ FOTODOM
Киево-Печерская лавра
© Rasto SK/ Shutterstock/ FOTODOM

По словам адвоката Никиты Чекмана, соответствующее письмо поступило из министерства культуры

МОСКВА, 1 июля. /ТАСС/. Власти Украины приняли решение лишить монахов канонической Украинской православной церкви (УПЦ) доступа к ряду корпусов Киево-Печерской лавры и требуют освободить помещения до 4 июля. Как сообщил адвокат Никита Чекман, выступающий в интересах УПЦ, соответствующее письмо поступило из министерства культуры.

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"Заповедником ["Киево-Печерская лавра"] принято решение о прекращении доступа монахов монастыря к помещениям <...>. Приказом заповедника создана комиссия по опечатыванию корпусов, которая начнет работу 04.07.2023. В связи с этим просим освободить помещения и передать ключи от них заповеднику", - говорится в документе в адрес УПЦ, который Чекман опубликовал в своем Telegram-канале.

Согласно приложению к документу, монахи должны освободить пять корпусов Нижней лавры, территория которой находится в ведении УПЦ. "В случае отказа монастыря передать ключи от корпусов, согласно перечню, замки будут заменены, а корпуса опечатаны", - указано в письме. Чекман выразил возмущение тем, что Минкультуры идет на такие шаги, не дожидаясь решения суда.

Ситуация вокруг Киево-Печерской лавры - одного из первых монастырей Руси и древнейшего монастыря на территории современной Украины - обострилась в конце марта. Власти в одностороннем порядке разорвали с канонической церковью договор аренды и потребовали от монахов покинуть обитель. Монахи УПЦ отказались выполнять эти требования, обе стороны обратились в суд. 

Теги:
Украина
© Информационное агентство ТАСС
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