На Украине потребовали от монахов УПЦ освободить корпуса Киево-Печерской лавры до 4 июля

По словам адвоката Никиты Чекмана, соответствующее письмо поступило из министерства культуры

МОСКВА, 1 июля. /ТАСС/. Власти Украины приняли решение лишить монахов канонической Украинской православной церкви (УПЦ) доступа к ряду корпусов Киево-Печерской лавры и требуют освободить помещения до 4 июля. Как сообщил адвокат Никита Чекман, выступающий в интересах УПЦ, соответствующее письмо поступило из министерства культуры.

"Заповедником ["Киево-Печерская лавра"] принято решение о прекращении доступа монахов монастыря к помещениям <...>. Приказом заповедника создана комиссия по опечатыванию корпусов, которая начнет работу 04.07.2023. В связи с этим просим освободить помещения и передать ключи от них заповеднику", - говорится в документе в адрес УПЦ, который Чекман опубликовал в своем Telegram-канале.

Согласно приложению к документу, монахи должны освободить пять корпусов Нижней лавры, территория которой находится в ведении УПЦ. "В случае отказа монастыря передать ключи от корпусов, согласно перечню, замки будут заменены, а корпуса опечатаны", - указано в письме. Чекман выразил возмущение тем, что Минкультуры идет на такие шаги, не дожидаясь решения суда.

Ситуация вокруг Киево-Печерской лавры - одного из первых монастырей Руси и древнейшего монастыря на территории современной Украины - обострилась в конце марта. Власти в одностороннем порядке разорвали с канонической церковью договор аренды и потребовали от монахов покинуть обитель. Монахи УПЦ отказались выполнять эти требования, обе стороны обратились в суд.