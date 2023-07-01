Спикер парламента Дагестана считает сожжение Корана свидетельством деградации Стокгольма

По словам Заура Аскендерова, этот акт вандализма и надругательства над чувствами верующих должен быть осужден на всех уровнях, независимо от вероисповедания

МАХАЧКАЛА, 1 июля./ТАСС/. Сожжение Корана перед мечетью в Швеции является свидетельством полной моральной и нравственной деградации Стокгольма, заявил ТАСС председатель Народного собрания Дагестана Заур Аскендеров.

"Весь мусульманский мир потрясло известие о сожжении священной книги - Корана - в Швеции прямо перед мечетью. Причем это было сделано с попустительства властей. Этот факт вандализма не может оставить равнодушным ни одного мусульманина. Это моральная и нравственная деградация Стокгольма", - сказал собеседник агентства.

По его словам, этот акт вандализма и надругательства над чувствами верующих должен быть осужден на всех уровнях, независимо от вероисповедания.

Акция с сожжением Корана прошла с разрешения полиции Швеции в среду на площади Медборъярплатсен в центре Стокгольма. 37-летний иммигрант из Ирака Салван Момика вырвал страницы из Корана и поджег его. В этот день мусульмане всего мира отмечали Ид аль-Адха - один из главных религиозных праздников в исламе.