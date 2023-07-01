Британский медиарегулятор назвал сексизмом слова телеведущего Кларксона о Меган Маркл

В организации заявили, что критика публичных фигур в СМИ допустима, но не в такой форме

ЛОНДОН, 1 июля. /ТАСС/. Колонка британского телеведущего Джереми Кларксона со скандальными высказываниями о жене принца Гарри Меган Маркл является сексистской. К такому выводу пришла независимая организация по соблюдению стандартов в прессе Великобритании (Independent Press Standards Organisation, IPSO), решение которой было в субботу опубликовано газетой Sun, ранее напечатавшей текст Кларксона.

"Мы пришли к выводу, что образы, которые колумнист использовал в этой статье, были унизительными и оскорбительными для герцогини [Сассекской]", - отметили в организации. "Утверждения о том, что женщина обладает влиянием [на мужа] благодаря "пылким обещаниям в спальне", сравнение ненависти к человеку только с ненавистью, которую автор испытывает к другим женщинам, а также описание вымышленной сцены публичного унижения женщины, манипулирующей мужчинами с помощью секса, в совокупности представляют собой нарушение пункта 12 (i) Редакторского кодекса", - подчеркивается в решении.

Упомянутый пункт предписывает британским СМИ не упоминать о половой, расовой или религиозной принадлежности человека, его физических особенностях или сексуальной ориентации в предосудительном или пренебрежительном контексте. Как считают в IPSO, именно таким был тон высказываний Кларксона, обвинявшего Маркл в том, что она подчинила себе принца Гарри. В организации подчеркнули, что критика публичных фигур в СМИ допустима, но не в выбранной Кларксоном форме. При этом в IPSO не нашли в статье фактологических неточностей или признаков расизма. Sun первоначально не согласилась с выводами IPSO, однако ее жалоба была отклонена профильной организацией по урегулированию споров.

"Sun признает, что свобода слова несет с собой и ответственность. Мы гордимся нашей многолетней историей борьбы за права женщин, изменившей жизни многих людей", - говорится в заявлении Sun, которая в субботу была вынуждена напечатать решение IPSO на той же странице, где в прошлом году была размещена скандальная колонка.

История скандала

17 декабря бывший ведущий популярного телевизионного шоу об автомобилях Top Gear написал в авторской колонке, что ненавидит Маркл "на клеточном уровне" - сильнее, чем бывшего первого министра Шотландии Николу Стерджен и серийную убийцу Роуз Уэст. Использовав отсылку к одной из сцен сериала "Игра престолов" (Game of Thrones, 2011-2019), Кларксон признался, что хочет увидеть, как Маркл ведут голой по улицам всех британских городков, а люди кричат ей "позор" и кидают в нее экскрементами. Публикация статьи вызвала скандал - в IPSO поступило больше 25 тыс. жалоб на колонку, причем большинство из них за первые три дня после ее выхода. После этого Кларксон выразил сожаление по поводу произошедшего, пообещал осторожнее высказываться в будущем и попросил издание снять статью с сайта. Впоследствии от направил письмо с извинениями герцогу и герцогине Сассекским, которые не подавали жалоб на Sun и самого Кларксона.

За последние полтора года популярность принца Гарри и его супруги среди британцев упала до рекордно низкого уровня на фоне многочисленных критических заявлений, с которыми они выступали в адрес других членов королевской семьи Великобритании в телеинтервью и автобиографической книге принца Spare ("Запасной"). По данным опубликованного на прошлой неделе опроса, проведенного компанией YouGov среди 2 тыс. британцев, 68% жителей страны отрицательно относятся к Маркл, тогда как положительно - только 21%. Популярность ее мужа несколько выросла за последние месяцы, но большинство жителей страны по-прежнему думают о нем плохо - 63% противников против 28% сторонников принца.

Среди всех членов королевской семьи хуже британцы относятся только к брату Карла III принцу Эндрю, который в прошлом году был лишен почетных воинских званий из-за выдвинутых против него в США обвинений в изнасиловании. В том, что относятся к нему положительно, признались лишь 7% респондентов, отрицательно же его воспринимают 85% опрошенных.