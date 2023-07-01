В Коми старинный народный праздник "Луд" впервые пройдет в течение трех дней

Впервые организовали отдельный "Луд" для детей

СЫКТЫВКАР, 1 июля. /ТАСС/. Старинный народный обрядовый праздник "Луд" с вековыми традициями, шествием "Ворота" в национальных нарядах, конными скачками и смотринами невест проходит в эти выходные в селе Ижма Республики Коми. Его программа впервые рассчитана на три дня, также впервые организовали отдельный "Луд" для детей, рассказали ТАСС в районной администрации.

"Луд в переводе с коми языка - это "Луг", обрядовый праздник, который гуляли коми-ижемцы в период от Ивана Купала до Петрова поста, в канун сенокосной страды. Его не проводили в советский период, с 1930-х годов, но в 1990-е годы стали возрождать. В этом году она растянулся на три дня, праздновать начали еще в пятницу - состоялся малый детский "Луд". Дошкольники в национальных костюмах с танцевальным шествием "Ворота", затем были народные луговые танцы и традиционные игры для детей - перетягивание каната, прыжки через нарты, "ловля оленя на аркан", национальная борьба", - рассказали ТАСС в районной администрации.

В субботу с 11:00 развернулась праздничная программа для взрослых. В центре села открылись различные площадки с торговыми рядами, играми, конкурсами, мастер-классами, сельскими подворьями. Каждый год сельчане придумывают разнообразные программы, чтобы удивить гостей. Жители села Сизябск показывают быт оленеводов и учат играть в национальную игру "шег" на косточках. Жители деревни Ласта представили охотничье подворье. Активисты из поселка речников Щелъяюр предложили покататься на лодке, "половить рыбу", примерить национальный ижемский костюм. В подворье села Краснобор рассказывают о традициях сенокоса, учат косьбе, точат косы и топоры. Впервые в Ижемском районном музее открылась выставка "Ижемская усадьба", где рассказывают об Ижме, сохранившихся старинных родовых домах.

Скачки и хоровод невест

С 17:00 на левом берегу реки Ижмы пройдут традиционные конно-спортивные соревнования. "В старину была традиция перед гулянием выпускать на поле табун лошадей по кругу - для оберега в качестве защиты от нечистой силы и примять траву, чтобы сарафаны не замочить сильно росой. Скачки - это уже новодел, но они стали настолько популярны, что участники приезжают со всего района. Некоторые ижемцы ради этих соревнований завели породистых рысаков, которых выводят только на гонки, в хозяйстве не нагружают", - отметили в администрации.

Вечером начнется традиционное шествие "Ворота", которое сохранилось только в Ижме. На него собирается тысячи человек в национальных нарядах: людская река на всю ширину главной улицы проходит от центра до конца села со старинными песнями. В последние годы идет настоящее возрождение праздника, в нем стало участвовать много молодежи, молодые люди шьют костюмы, как в старину, чтобы у каждой ижемки был свой сарафан, отметили в администрации. "Ворота" - это шествие по правилам, очень важно по ходу движения следить, кто кого пропускает, кто встает в ворота. После все идут на заливные луга, где стоят подворья от каждого населенного пункта района с праздничными программами и угощением. Ижемцы встречаются семьями, жгут родовые костры. Пройдет традиционный хоровод невест, которые показывают свои наряды, умения, угощают гостей. В завершение люди обращаются к солнцу за благословением на проведение сенокоса, умываются росой. Расходиться начинают в 05:00 - 06:00.

Праздник "Луд" включен в Единый реестр объектов нематериального культурного наследия Республики Коми. В последние годы он привлекает около 10 тыс. участников, включая гостей из разных уголков России.