Во Львовской области до конца года намерены снести все памятники советской эпохи

Как отметил глава Львовской областной военной администрации Максим Козицкий, "в процессе декоммунизации на Львовщине полностью лишились объектов советской эпохи шесть общин"

МОСКВА, 1 июля. /ТАСС/. Власти Львовской области до конца года намерены демонтировать все памятники советской эпохи. Об этом заявил глава Львовской областной военной администрации Максим Козицкий.

"В процессе декоммунизации на Львовщине полностью лишились объектов советской эпохи шесть общин - Давыдовская, Бисковицкая, Пустомытовская, Жовтанецкая, Боринская и Стрелковская. Завершить этот процесс планируем до конца года", - написал он в Telegram-канале. Козицкий уточнил, что был снесен еще один памятник советской эпохи в селе Угерско Стрыйского района области.

Борьбу с советскими и российскими памятниками на Украине начали в 2015 году после принятия закона о так называемой декоммунизации. К началу 2022 года власти снесли свыше 2,5 тыс. монументов, изменили названия более 900 населенных пунктов и около 50 тыс. улиц. В 2022 году в стране поднялась новая волна борьбы со всем, что напоминает о российской и советской истории и культуре. Министерство культуры заявило, что тогда было изменено 9 859 географических названий и демонтировано 145 памятников, связанных с Россией.