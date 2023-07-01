1 июля, 11:27,
обновлено 1 июля, 11:41

На Кубани заявили о сокращении заторов на подъезде к Крымскому мосту

На 13:20 мск на автоподходе со стороны "Тамани" есть затруднения движения в связи с увеличением машин, направляющихся в Крым, сообщили в ФКУ "Управление федеральных автомобильных дорог "Тамань"

МОСКВА, 1 июля. /ТАСС/. Заторы по подъезде к Крымском мосту на текущий момент уменьшаются. Об этом сообщили в субботу в ФКУ "Управление федеральных автомобильных дорог "Тамань".

"В настоящее время затор на подъезде к Крымскому мосту сокращается", - говорится в распространенном сообщении.

В ведомстве отметили, что на 13:20 мск на автоподходе со стороны "Тамани" есть затруднения движения в связи с увеличением машин, направляющихся в Крым, и провозом большого количеством багажа, подлежащего досмотру.

"Подразделения управления ведомственной охраны (УВО) Минтранса России увеличили количество постов и смен для проведения досмотра в связи с началом летнего отпускного сезона", - добавили там.

УВО Минтранса также обратилось к водителям с просьбой заблаговременно упаковать вещи в удобные для выгрузки сумки для более быстрого прохождения досмотра.

Ранее министр транспорта Крыма Николай Лукашенко сообщил об образовавшейся очереди из автомобилей на Крымский мост длиной в 5 км. По данным оперштаба Краснодарского края на полдень субботы, в очереди на Керченскую переправу находились 289 машин. 

Теги:
РоссияКраснодарский край
© Информационное агентство ТАСС
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