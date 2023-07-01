1 июля, 11:29
Беспорядки во Франции

СМИ: два бронетранспортера жандармерии направляются в Марсель для подавления беспорядков

По данным телеканала BFM, в город также направляется второй вертолет для координации действий силовиков

ПАРИЖ, 1 июля. /ТАСС/. Власти перебрасывают два бронетранспортера национальной жандармерии во французский Марсель для подавления беспорядков, начавшихся после гибели 17-летнего водителя, отказавшегося выполнить требования полиции. Об этом сообщил в субботу телеканал BFM.

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По данным телеканала, в город также направляется второй вертолет для координации действий силовиков по стабилизации ситуации.

В ночь на субботу, по информации полиции, в Марселе в ходе пресечения беспорядков было задержано 95 человек.

В пятницу глава МВД Франции Жеральд Дарманен заявил, что средний возраст задержанных в ночь на 30 июня составляет 17 лет. В некоторых случаях полицейские задерживали участвовавших в погромах 13-летних подростков. 

Теги:
ФранцияБеспорядки во Франции
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