По словам омбудсмена Виктории Сердюковой, ее аппарат регулярно направляет данные о пытках и истязаниях в отношении российских военнослужащих, пребывающих в украинском плену, в адрес МККК и ООН

ЛУГАНСК, 1 июля. /ТАСС/. Международные правозащитные организации стали политизированными, из-за чего тысячи свидетельств преступлений со стороны Вооруженных сил Украины (ВСУ) игнорируются и не предаются огласке. Об этом ТАСС сообщила уполномоченный по правам человека в ЛНР Виктория Сердюкова.

По ее словам, аппарат омбудсмена республики регулярно направляет данные о пытках и истязаниях в отношении российских военнослужащих, пребывающих в украинском плену, в адрес Международного комитета Красного Креста и ООН.

"Как показала практика последнего года, институт международной правозащиты перестал быть нейтральным и эффективным. Их политизированность привела к тому, что тысячи свидетельств военных преступлений киевского режима остаются проигнорированными и скрытыми от мировой общественности. К сожалению, отсутствие должной реакции лишь усугубляет ситуацию и может привести к еще более катастрофическим последствиям", - сказала она.

Ранее Сердюкова сообщила ТАСС, что свыше 150 военнослужащих 2-го армейского корпуса ЛНР вернулись из плена в ходе обменов между РФ и Украиной в этом году.