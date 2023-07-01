В Херсонской области до конца года отремонтируют более 20 школ и детсадов

Также, по словам врио губернатора области Владимира Сальдо, в регионе планируют "построить несколько открытых физкультурно-оздоровительных комплексов и спортивных площадок, установить более 15 детских игровых площадок"

ГЕНИЧЕСК, 1 июля. /ТАСС/. Регионы-шефы планируют отремонтировать в Херсонской области более 20 школ и детских садов до конца 2023 года, написал в своем Telegram-канале врио губернатора региона Владимир Сальдо.

"Почти год назад Республики Адыгея, Кабардино-Балкария, Мордовия, Краснодарский край, Калининградская, Псковская и Рязанская области взяли шефство над округами Херсонщины и с тех пор оказывают огромную поддержку нашему региону. <…> До конца 2023 года планируется отремонтировать более 20 школ и детских садов, построить несколько открытых физкультурно-оздоровительных комплексов и спортивных площадок, установить более 15 детских игровых площадок", - написал Сальдо.

Он добавил, что регионы-шефы продолжают принимать на отдых в лагеря детей из Херсонской области.

Также регионы взяли на себя капитальный ремонт, достройку и закупку оборудования для ведущего медучреждения области - Генической центральной районной больницы, переоснащение школьных медицинских кабинетов, проводят ремонт учреждений культуры. Постоянно оказывается помощь в восстановлении гражданской инфраструктуры, повреждаемой обстрелами украинских вооруженных формирований.