Северная Осетия и университет "Синергия" будут сотрудничать в сферах образования и бизнеса

Глава республики Сергей Меняйло отметил, что "соглашение о сотрудничестве позволит осуществлять совместные образовательные проекты, а молодежи - получать ценный опыт и новые знания"

ВЛАДИКАВКАЗ, 1 июля. /ТАСС/. Северная Осетия и университет "Синергия" запустят совместные образовательные и бизнес-проекты. Соглашение о сотрудничестве подписали глава республики Сергей Меняйло и вице-президент корпорации "Синергия" Алихан Хашиев, сообщили в субботу в пресс-службе главы и правительства региона.

"Сотрудничество направлено на популяризацию предпринимательства в регионе, развитие кадрового потенциала, туристической инфраструктуры, организацию событий, в том числе молодежных. Одним из ключевых аспектов партнерства станет образование. Жители Северной Осетии смогут получить актуальные профессии, наиболее востребованные в регионе, в том числе цифровые специальности", - говорится в сообщении.

Глава республики отметил, что "соглашение о сотрудничестве позволит осуществлять совместные образовательные проекты, а молодежи - получать ценный опыт и новые знания".

"Для развития кадрового потенциала Северной Осетии необходимо решить основную задачу - подготовить высококвалифицированных специалистов, которые будут профессионально решать актуальные вопросы социально-экономической сферы. У нашей корпорации большой опыт в формировании необходимых компетенций. Будем рады внести вклад в развитие республики", - отметил Хашиев.

"Синергия" - крупный негосударственный институт развития, в структуру которого входит более 50 организаций и центров компетенций различного профиля.