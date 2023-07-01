На Херсонщине сообщили, что на социальную сферу приходится 88% расходов бюджета региона

В том числе это касается соцподдержки людей, ликвидации последствий наводнения, а также строительства дорог

ГЕНИЧЕСК, 1 июля. /ТАСС/. Порядка 88% расходов бюджета Херсонской области приходится на социальную сферу, в том числе соцподдержку людей, ликвидацию последствий наводнения, строительство дорог. Об этом написал в своем Telegram-канале глава правительства региона Андрей Алексеенко.

"В первом полугодии бюджет области сохранил максимальную социальную ориентированность. Основные статьи расходов: комплекс мер соцподдержки людей (включая пенсии и пособия, развитие образования и медицины); ликвидация последствий ЧС (компенсации пострадавшим, аварийные работы, восстановление систем жизнеобеспечения и дорог); ремонт и строительство дорог; поддержка развития агропромышленного комплекса. В общей сложности на социальные расходы направлено 88% расходов нашего бюджета", - написал Алексеенко.

Во втором полугодии планируется оснащение школ современным оборудованием и ремонт части отделений Скадовской больницы. Также совместно с Фондом развития территорий начнется реализация федеральной программы комплексного развития и модернизации ЖКХ - области одобрена заявка на казначейский кредит 2 млрд рублей.