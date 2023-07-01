В Москве открылся фестиваль "День молодежи. Конструктор будущего"

Председатель комитета общественных связей и молодежной политики столицы Екатерина Драгунова отметила, что на мероприятии представлены три тематические части: "Добро", "Возможности" и "Спорт"

МОСКВА, 1 июля. /ТАСС/. Фестиваль "День молодежи. Конструктор будущего" открылся на Ходынском поле в Москве на трех площадках. Он проходит 1 и 2 июля, сообщила журналистам председатель комитета общественных связей и молодежной политики столицы Екатерина Драгунова.

"Здесь, на Ходынском поле, собрались молодые люди. Этот парк у нас разделен на три части: "Добро", "Возможности" и "Спорт". На площадке "Добро" все желающие могут ознакомиться с нашими волонтерскими программами, принять участие в разных экоакциях, а также познакомиться с нашим благотворительным фондом", - сказала Драгунова.

На площадке "Возможности" можно узнать об актуальных вакансиях. Тут же работает клуб молодых предпринимателей, и все желающие смогут послушать различных спикеров о том, как открыть свое дело. Одна из самых больших зон - площадка "Спорт", где для гостей подготовили различные активности, в том числе воркаут и турнир по баскетболу 3 на 3.

"Сегодня мы тут запускаем первый открытый чемпионат по прыжкам с резиночкой. Это такая добрая традиция, которая к нам вернулась. Тут каждый для себя найдет, что можно сделать", - добавила председатель комитета.

На второй день фестиваля будут подведены итоги, награждены победители, а также состоится концерт, на котором выступит группа "Дискотека Авария".

Фестиваль планировалось провести 24 июня. Однако все массовые мероприятия были перенесены на неделю из-за введения режима КТО в Москве, Подмосковье и Воронежской области.пред