В парке Сокольники чувашский праздник Акатуй собрал более 70 музыкальных коллективов

На площадках мероприятия также прошли соревнования по борьбе на поясах и по национальной борьбе керешу

МОСКВА. 1 июля. /ТАСС/. Более 70 музыкальных коллективов принимают участие в национальном празднике Республики Чувашия Акатуй, который проходит в субботу в московском парке "Сокольники". В числе участников - музыканты из Чувашии, Москвы, Тюменской, Самарской областей и других регионов, передает корреспондент ТАСС.

"Акатуй - это национальный чувашский праздник, который проводится после завершения весенних полевых работ для того, чтобы отблагодарить природу и Вселенную за то, что удалось реализовать все запланированное, и, конечно же, это традиция, которая обозначает, что очень важно после посевных работ ухаживать за урожаем, <…> чтобы урожай удался. <…> Акатуй олицетворяет то разнообразие культур, которое присуще русскому народу, цивилизации", - сказал журналистам перед открытием праздника глава Чувашии Олег Николаев.

Он отметил, что около 15 лет праздник проходил компактно и оставался незамеченным. "На мой взгляд, этот праздник является хорошим имиджевым инструментом, показывающим разнообразие, возможности и уникальность Чувашской Республики", - добавил он.

Николаев также предложил сделать проведение Акатуя в Сокольниках в начале июля постоянным мероприятием.

В свою очередь, председатель Федеральной национально-культурной автономии чувашей России Николай Гаврилов отметил, что праздник проходит в сложное для России время. "Мы будем достигать новых успехов, и сегодня мы своим праздником хотим показать, что чуваши, живущие в Москве, приехавшие из Чувашии и проживающие в других регионах, вместе с российским народом, и мы сделаем все необходимое для укрепления мощи России", - подчеркнул он.

На центральной сцене парка проходят выступления национальных коллективов, звезд эстрады, артистов из Чувашии, Москвы и других регионов. Гости Акатуя дегустируют национальные блюда на гастрономическом фестивале чувашской кухни - напитки и караваи. На Поляне традиций прошла театрализация символической свадьбы сохи и земля, "повенчавшихся" во время весенней крестьянской страды. На площадках праздника также прошли соревнования по борьбе на поясах и по национальной борьбе керешу.

О празднике

Акатуй - один из самых важных национальных праздников чувашского народа, он воспевает любовь к родной земле и уважение труду работников сельского хозяйства. В переводе "ака" означает сев, "туй" - свадьба.

С древних времен в этот праздник чуваши собирались, чтобы поздравить друг друга с приходом лета. Девушки водили хоровод и пели национальные песни. Мужчины и юноши устраивали спортивные соревнования керешу - это традиционная чувашская борьба на поясах. В этот день также проводились состязания по бегу, молодежь и дети участвовали в народных забавах. На Акатуй чуваши варили пиво и национальный суп шурпе.

Праздник проходит при поддержке Департамента национальной политики и межрегиональных связей города Москвы, правительства Чувашской Республики, Чувашской национально-культурной автономии.