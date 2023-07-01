Реготделения Ассамблеи народов России в новых регионах проведут мониторинг этногрупп

В пресс-службе организации отметили, что планируют собрать информацию о представителях всех народов, проживающих на этих территориях

МОСКВА, 1 июля. /ТАСС/. Созданные в новых субъектах РФ региональные отделения Ассамблеи народов России намерены собрать полную информацию о проживающих на их территориях представителях различных этнических групп. Об этом сообщила в субботу пресс-служба организации.

"Первое, с чего я хочу начать работу ассамблеи в Луганской Народной Республике - это собрать полную информацию о представителях всех народов, проживающих на этой территории, а у нас очень многонациональный край. Такая работа уже ведется. А сразу после сбора данных хочу собрать представителей всех этнических групп в одном зале, чтобы в режиме диалога выслушать их пожелания и предложения", - приводятся в сообщении слова руководителя отделения Ассамблеи народов России в Луганской Народной Республике Алексея Карякина. По его словам, важно понимать, как сами представители различных народов видят работу ассамблеи.

"Первое, с чего мы начнем работу регионального отделения ассамблеи - это определим этнические и конфессиональные группы в Херсонской области, чтобы в полном объеме понимать культурный, этнический и религиозный состав нашей области, а он у нас поистине богат и многообразен", - процитировала пресс-служба руководителя отделения ассамблеи в Херсонской области Артема Лагойского.

В то же время региональное отделение Ассамблеи народов России в Запорожской области и общественная палата субъекта сконцентрируются на работе с молодежью. В частности, планируется разработать учебное пособие по истории региона и проработать туристические маршруты. "На днях мы провели рабочее совещание с членами Общественной палаты и пришли к общему решению - сконцентрироваться на работе с молодежью Запорожья. Было решено создать учебное пособие по истории Запорожской области и проработать исторические туристические маршруты", - приводятся в сообщении слова руководителя Запорожского регионального отделения Ассамблеи народов России Ольги Гажевой.

По мнению руководителя отделения Ассамблеи народов России в Донецкой Народной Республике Виктории Романюк, организация станет диалоговой площадкой между властью и различными этническими группами. "Вне зависимости от национальности, места рождения и религиозных убеждений каждый гражданин нашей республики хочет приблизить наступление мира, возможность свободно, без страха передвигаться, водить детей в школы и детские садики, наладить бытовые и жилищные вопросы и созидать на благо большой и сильной страны - России", - приводятся ее слова в сообщении.

Об Ассамблее народов России

По инициативе президента России Владимира Путина была создана общероссийская общественно-государственная организация "Ассамблея народов России". Она создана для совершенствования государственной национальной политики, содействия укреплению общероссийской гражданской идентичности и межнационального согласия, а также для организации системной работы в отношении созданных в Российской Федерации общественных объединений, осуществляющих деятельность в сфере межнациональных отношений.