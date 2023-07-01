В Кировской области и Мордовии День ветеранов боевых действий получит официальный статус

По словам глав регионов, праздник будет отмечаться 1 июля

ТАСС, 1 июля. День ветеранов боевых действий будет отмечаться официально в Кировской области и Мордовии. О поддержке этой инициативы на региональном уровне сообщили главы этих регионов в своих Telegram-каналах.

"Сегодня в Кирове отметили День ветеранов боевых действий. У памятника маршалу Коневу собрались сотни боевых товарищей. Поблагодарил их за службу Родине и патриотическое воспитание подрастающего поколения. Принял решение, что эту дату будем отмечать официально - дал поручение по подготовке соответствующего регионального законопроекта", - написал губернатор Кировской области Александр Соколов.

О поддержке инициативы об официальном статусе праздника на региональном уровне сообщил также глава Мордовии Артем Здунов. "Знаю о желании ветеранов республики, чтобы этот праздник получил официальный статус. Поддержим их инициативу об учреждении Дня ветеранов боевых действий на региональном уровне", - написал он.

Здунов отметил, что в субботу, в рамках празднования в Рузаевке местным "Боевым братством" установлен памятник в честь участников локальных войн, военных конфликтов, контртеррористических и специальных военных операций. В Саранске на площади Победы прошел торжественный митинг.

День ветеранов боевых действий отмечается 1 июля. Дата проведения праздника на данный момент не является официальной. С 2009 года праздник также носит название "День памяти и скорби ветеранов боевых действий". В данный момент рассматривается возможность установить официальный статус данного праздника.