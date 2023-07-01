Умер бывший первый заместитель начальника Генштаба ВС РФ генерал Валерий Манилов

Ему было 84 года

МОСКВА, 1 июля. /ТАСС/. Бывший первый заместитель начальника Генштаба ВС РФ генерал-полковник Валерий Манилов умер на 85-м году жизни после тяжелой продолжительной болезни. Об этом ТАСС сообщил представитель Клуба военачальников РФ Николай Дерябин.

"Валерий Леонидович скончался на 85-м году жизни после тяжелой продолжительной болезни в Центральном военном клиническом госпитале имени П. В. Мандрыка. Он увольнялся из рядов ВС РФ с должности первого заместителя начальника Генштаба ВС РФ", - сказал он.

По его словам, похороны Манилова состоятся 3 июля на военном мемориальном кладбище в Мытищах.