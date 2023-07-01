Лукашенко подписал закон об ответных мерах в отношении иностранных СМИ

Документ предусматривает возможность запрета их деятельности на территории республики

МИНСК, 1 июля. /ТАСС/. Президент Белоруссии Александр Лукашенко подписал закон, предусматривающий возможность применения ответных мер в отношении иностранных СМИ и расширение перечня оснований для аннулирования свидетельства о государственной регистрации СМИ. Об этом сообщила пресс-служба белорусского президента.

"Документ направлен на совершенствование механизмов защиты национальных интересов в медиасфере, а также на расширение инструментов для реагирования на недружественные действия в отношении Беларуси", - говорится в сообщении.

Закон предусматривает возможность запрета деятельности иностранных СМИ в Белоруссии в случае проявления иностранными государствами недружественных действий в отношении белорусских СМИ. Предусмотрено также определение особенностей функционирования новостных агрегаторов и правового статуса их владельцев, расширяется перечень оснований для аннулирования свидетельства о государственной регистрации СМИ и ограничения доступа к интернет-ресурсам, сетевым изданиям, новостным агрегаторам.

В конце июня 2021 года в Белоруссии вступил в силу закон "Об изменении законов по вопросам средств массовой информации", в соответствии с которым расширен перечень информации, запрещенной к распространению в СМИ и на интернет-ресурсах. В частности, введен запрет на размещение результатов опросов общественного мнения, проведенных без аккредитации, не допускается размещение гиперссылок на сообщения и материалы, содержащие информацию, распространение которой запрещено.

Генеральный прокурор Белоруссии и прокуроры регионов республики получили право ограничивать доступ к интернет-ресурсам и сетевым изданиям, через которые распространяются сведения, направленные на пропаганду экстремизма, и информация, распространение которой способно нанести вред национальным интересам. Возможность принятия решения об ограничении доступа к интернет-ресурсам и прекращении выпуска СМИ получила Межведомственная комиссия по безопасности в информационной сфере. Кроме того, выпуск СМИ может быть прекращен решением Мининформации. Учредителями СМИ не могут выступать иностранные юридические лица и граждане, а также юрлица с иностранным участием.