В Иркутской области сообщили об устойчивом снижении уровня воды в зоне паводка

Число подтопленных приусадебных участков и жилых домов сокращается, говорится на сайте областного правительства

ТАСС, 1 июля. Устойчивый спад воды наблюдается на реке Киренге в Казачинско-Ленском районе Иркутской области, уровень которой превысил критические отметки из-за продолжительных дождей. Число подтопленных приусадебных участков и жилых домов сокращается, сообщили в субботу на сайте областного правительства.

"В настоящее время отмечается устойчивый спад воды. В ближайшие двое суток ожидаем полный уход воды из подтопленных домов, с приусадебных участков. Специалисты находятся в постоянной готовности, идет индивидуальная работа с местным населением, готовим списки на оказание необходимых выплат из регионального бюджета", - приводятся слова первого заместителя губернатора Иркутской области Романа Колесова.

Уточняется, что за четыре часа уровень воды снизился в разных населенных пунктах от 5 до 8 см.

В настоящее время в шести населенных пунктах вода остается на 150 приусадебных участков из ранее подтопленных 166 и 75 жилых домов из 86. В Казачинско-Ленском районе сохраняется режим ЧС.

Также подтоплено 12 приусадебных участков в Катангском районе в селе Подволошино.

В пятницу в пресс-службе правительства региона сообщали, что более 120 человек эвакуированы в Казачинско-Ленском районе Иркутской области. Также сообщалось о подтоплении шести участков дорог, в результате чего без автомобильного сообщения остались пять населенных пунктов.

В Telegram-канале областного главка МЧС сообщается, что в ближайшие два дня на реке Лене в районе села Змеиново ожидается повышение уровня воды до отметок 660-690 см при критической отметке 680 см. Возможен выход воды на пониженные участки местности.