Figaro: Милен Фармер выразила сожаление из-за отмены своих концертов в Париже

По информации газеты, в настоящее время предпринимаются попытки подобрать новые даты для концертов

ПАРИЖ, 1 июля. /ТАСС/. Французская певица Милен Фармер призналась, что сожалеет об отмене ее концертов, которые должны были состояться на парижском стадионе Stade de France в пятницу и субботу. Об этом сообщила в субботу газета Le Figaro, напоминая, что соответствующее решение было принято из-за беспорядков, охвативших страну после гибели 17-летнего водителя, отказавшегося подчиниться требованиям полиции.

"Я ждала этого момента, чтобы разделить с вами головокружительные эмоции, - приводит издание обращение певицы к своими поклонникам. - Мне очень жаль. Я вас люблю".

Фармер призналась, что очень переживает за тех, кто купил билеты еще два года назад, когда открылась предпродажа на концерт, и специально приехал в Париж на выступление.

Как отмечает газета, некоторые поклонники разбили палаточный лагерь перед стадионом за несколько дней до концерта, чтобы занять лучшие места перед сценой.

Поиск новой даты

По данным Le Figaro, в настоящее время предпринимаются попытки подобрать новые даты для концертов. Задачу осложняет неопределенность, связанная с происходящими во Франции беспорядками.

Фармер должна была дать два концерта на стадионе Stade de France в пятницу и субботу в рамках тура Nevermore 2023.

Диски Фармер, начавшей выступать в 1980-х годах, разошлись тиражом в 30 млн экземпляров. Она лидирует среди французских исполнительниц по рейтингу в хит-парадах, где более двух десятков песен в ее исполнении занимали первые места.