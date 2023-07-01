Горнолыжный курорт Эльбрус в Кабардино-Балкарии перешел на летний режим работы с 1 июля

В пресс-службе сообщили, что катание на склонах запрещено, но канатные дороги для туристов продолжают работать в штатном режиме

НАЛЬЧИК, 1 июля. /ТАСС/. Всесезонный курорт Эльбрус в Кабардино-Балкарии перешел на летний режим работы. С 1 июля кататься на склонах горы нельзя, но канатные дороги для подъема туристов до высоты 3 847 м продолжают работать, сообщили в субботу в пресс-службе курорта.

"С 1 июля 2023 курорт переходит на летний режим работы. Горнолыжные трассы закрыты, но канатные дороги до рекордной высоты 3 847 м работают в штатном режиме. В кассах доступны туристические билеты, включающие один подъем и спуск, а также бесплатный провоз снаряжения для альпинистов", - говорится в сообщении.

В настоящее время на курорте начались активные строительные работы на высоте 3,5 тыс. м, специалисты прокладывают восемь новых трасс - от "зеленых" до "черных" - на участке от станции "Мир" до "Кругозора", это дополнительные шесть километров для катания. Также параллельно строят две канатные дороги кресельного и гондольного типа, которые берут начало от станции "Мир" и будут доставлять туристов в район обсерватории Пик Терскол. Общая протяженность канатных дорог - один километр, в час каждая из них сможет принимать по 2,4 тыс. туристов.

Как сообщили в пресс-службе компании, сейчас на курорте продолжается также реализация второго и третьего этапов благоустройства - строители прокладывают объездную дорогу и подъезд к гостиницам. "В 2024 году планируется приступить к основному этапу - масштабному обновлению 24 га курорта. Кроме того, этим летом подрядчик приступит к созданию дополнительной системы искусственного оснежения - в 2024 году планируется увеличить число снежных пушек с 20 до 200", - отметили в пресс-службе.