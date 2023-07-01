На XXIII Федеральном Сабантуе в Кузбассе установили два рекорда России

Всего в фестивале приняли участие 3 тыc. человек из 24 регионов России, а также Австралии

КЕМЕРОВО, 1 июля. /ТАСС/. Свыше 13 тыс. человек посетили XXIII федеральный и III Международный шахтерский Сабантуй в Кемерове. Участники фестиваля в субботу установили два рекорда России - по приготовлению шахтерского кулеша и в гиревом полумарафоне, написал в своем Telegram-канале губернатор Кузбасса Сергей Цивилев.

"Сегодня установлены два рекорда России. Команда шеф-поваров Кузбасса приготовила 200 л шахтерского кулеша - вместе с почетным гостем, главой Республики Татарстан Рустамом Миннихановым. Также 100 спортсменов в течение 30 минут участвовали в гиревом полумарафоне", - написал Цивилев.

Рустам Минниханов отметил позитивные изменения, которые происходят в Кемерове. "Мы искренне рады присутствовать здесь. Здесь много наших друзей, прекрасная организация. Хотел бы поблагодарить за возможность посетить этот прекрасный город, он очень красивый. Идут большие изменения. И конечно же, в мире и согласии живут все национальности и религии. Это благодаря тому, что вы такие открытые и доброжелательные", - сказал Минниханов во время фестиваля.

В начале фестиваля Флаг Сабантуя подняли муфтий Духовного управления мусульман области Тагир хазрат Бикчантаев и электрослесарь шахты "Южная" с 28-летним стажем Дмитрий Садертдинов, награжденный медалью ордена "За заслуги перед Отечеством" II степени. После этого символ федерального Сабантуя "Тулпар ат" Сергей Цивилев передал заместителю председателя правительства Республики Марий Эл Михаилу Васютину. Именно в Йошкар-Оле пройдет XXIV Федеральный Сабантуй в следующем году.

Всего участниками Сабантуя стали 3 тыc. участников из 24 регионов России, а также Австралии. В их числе представители мусульманской общины подшефной Горловки из Донецкой Народной Республики, работники и ветераны угольной промышленности. Еще 10 тыс. жителей Кемерово посетили итоговое мероприятие на Московской площади в областном центре.

Гастрофестиваль и спортивные состязания

Площадка фестиваля была поделена на несколько зон. На одной из них проходил гастрономический фестиваль, где и готовили шахтерский кулеш. Также здесь прошел кулинарный поединок по приготовлению блюд татарской кухни. Кроме этого, гости фестиваля могли попробовать национальные блюда в одной из 30 точек питания.

Делегация из Татарстана представила свои изделия ручной работы из кожи и меха на Татарском подворье. Свои экспозиции представили Казанский техникум народных промыслов и Лениногорский краеведческий музей. По решению главы Республики Татарстан подворье будет передано Кузбассу и разместится рядом с мечетью Мунира.

На Кузбасском подворье представлена культура, быт и традиции представителей разных народов, в том числе коренных малочисленных - шорцев и телеутов. Участники представили действующий макет струга первопроходцев "Орел", образцы вооружения XVII века, а также эксклюзивные изделия из бересты, керамики, щепы.

Гостей фестиваля также ждала и спортивная программа по силовому экстриму, армлифтингу и мас-рестлинг - национальному виду спорту Якутии по перетягиванию палки. Также жители Кемерова могли принять участие в традиционной татарской забаве - бой мешками на бревне.

Одним из центральных событий фестиваля стали всероссийские соревнования по борьбе на поясах корэш, где приняли участие около 100 спортсменов из Кузбасса, Татарстана, Новосибирской области, Республики Алтай, Красноярского и Алтайского краев. Победитель по традиции получил барана, а также автомобиль "Лада" от главы Татарстана.

Федеральный Сабантуй - национальный праздник, направленный на укрепление единства и духовной общности многонационального народа России. С 2001 года он ежегодно проводится в одном из субъектов РФ совместно с Республикой Татарстан.