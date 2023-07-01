В Москве состоялась репетиция парада ретротранспорта

Мероприятие пройдет 8 июля в День московского транспорта

МОСКВА, 1 июля. /ТАСС/. Первая репетиция парада исторических моделей трамваев состоялась в Москве. Об этом сообщается в субботу в официальном Telegram-канале столичного департамента транспорта.

"Сегодня мы провели первую ночную репетицию парада ретротранспорта. Когда регулярное движение трамваев остановилось, на улицы города вышли исторические модели. Этой ночью они проехали по улицам Москвы до Чистопрудного бульвара", - говорится в публикации.

Уточняется, что ретропарад состоится 8 июля, в День московского транспорта. "11:00 - старт колонны от метро "Новокузнецкая", 12:00 - 18:00 - выставка трамваев и авто на Чистопрудном бульваре", - анонсировали в департаменте транспорта.