Генсек ООН прибыл на Гаити

Антониу Гутерриш обсудит гуманитарные потребности этой страны с премьер-министром Ариэлем Анри

ООН, 1 июля. /ТАСС/. Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш прибыл в субботу на Гаити, где обсудит ситуацию с безопасностью в этой стране и гуманитарную обстановку. Об этом говорится в сообщении пресс-службы генсекретаря.

Гутерриш проведет встречи с премьер-министром Гаити Ариэлем Анри, представителями политических партий, гражданского общества и персоналом ООН.

"Генеральный секретарь подтвердит поддержку Гаити, свой призыв к международному сообществу продолжать оказывать содействие Гаити, в том числе в вопросе гуманитарных потребностей, - отметили во всемирной организации. - Антониу Гутерриш также подтвердит свой призыв к немедленному развертыванию международных сил для поддержки полиции Гаити". Кроме того, генсекретарь затронет перспективы проведения выборов и "восстановление конституционного порядка".

В октябре прошлого года премьер-министр Гаити Ариэль Анри обратился к международному сообществу с просьбой помочь в борьбе с вооруженными бандами и гуманитарным кризисом. Совет Безопасности ООН ввел санкции и оружейное эмбарго в отношении экстремистских группировок в стране. Антониу Гутерриш предложил рассмотреть вопрос о развертывании международных сил для урегулирования гуманитарного кризиса в Гаити, но некоторые политические силы страны настроены против введения иностранного контингента.

Ситуация в сфере безопасности и гуманитарная обстановка ухудшились в Гаити после убийства в ночь на 7 июля 2021 года президента страны Жовенеля Моиза, а также произошедшего в августе того же года землетрясения, в результате которого погибли более 2,2 тыс. человек.